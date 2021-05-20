В Петербурге к аппаратам ИВЛ подключены почти 200 человек

В Петербурге к аппаратам ИВЛ подключены почти 200 человек
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Эксперты фиксируют рост новых случаев коронавируса и количества активно больных.

В Санкт-Петербурге на данный момент к аппаратам искусственной вентиляции легких подключено 194 человека. Об этом 20 мая сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

Эксперты обратили внимание на рост новых случаев заражения коронавирусом на 18%. Также увеличилось количество суточных госпитализаций и активно больных пациентов.

В городе для коронавирусных больных развернуто более 5,5 тысяч коек, из них свободны 730, то есть 13% от общего коечного фонда. Тяжело болеют 21% госпитализированных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова рассказала, где россияне чаще всего заражаются коронавирусом.

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