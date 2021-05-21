Алкогольное застолье закончилось для петербурженки изнасилованием и кражей телефона

На женщину напали в квартире дома 16 по улице Летчика Пилютова. Фото: скрин Google.Maps

На женщину напали в квартире дома 16 по улице Летчика Пилютова. Фото: скрин Google.Maps

В Красносельском районе Петербурга местная жительница заявила об изнасиловании. Над ней надругались во время застолья у приятеля.

Преступный инцидент произошел в четверг, 20 мая, в доме №16 по улице Летчика Пилютова. В отдел полиции обратилась женщина с заявлением об изнасиловании и кражи телефона неизвестным. По ее словам, все произошло после распития напитков у ее приятеля.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в этот же день полицейские задержали подозреваемого. Им оказался неработающий 35-летний местный житель.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина избил и изнасиловал 70-летнюю петербурженку во дворе на Будапештской.