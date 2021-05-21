Новый локдаун все ближе, но горожане не хотят вакцинироваться: коронавирус в Петербурге 21 мая

В Петербурге рост заболеваемости после майских праздников привел к тому, что в городе вновь открыли временный госпиталь в «Ленэкспо». Власти не исключают, что в Северной столице могут быть введены новые ограничения. Петербуржцы при этом прививаются неохотно, несмотря на то, что специалисты продолжают говорить: вакцинация – единственный способ избежать новой волны.

В Северной столице после майских праздников заметно ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Показатели по приросту заболеваемости стали выше, а госпитализаций все больше. С пятницы, 21 мая, в пятом павильоне временного коронавирусного госпиталя в «Ленэкспо» вновь начинают прием пациентов. Сейчас там развернуто 97 коек.

Как отметил начальник павильона Руслан Дмитришен, сотрудники спокойно возвращаются к работе в условиях ковид-стационара.

«Страх прошел, давным-давно, сейчас — уверенность и настрой на работу», — заявил он.

При этом специалисты с неодобрением высказываются о нежелании петербуржцев вакцинироваться. Заместитель начальника госпиталя Татьяна Погода рассказала, что сейчас коронавирусом пациенты болеют гораздо тяжелее, чем прежде. Это происходит во многом потому, что средний возраст зараженных — 65 лет и старше.

«Я просто призываю всех жителей нашего города, гостей нашего города сделать прививку», — подчеркнула замглавы госпиталя.

Отметим, что в Петербурге прививку на данный момент сделали более 638 тысяч горожан. Полный цикл при этом завершили более 539 тысяч человек. Для выработки коллективного иммунитета необходимо, чтобы вакцинировано было хотя бы 60% населения.

Пока в Северной столице проводят исследование клеточного иммунитета. Испытуемыми стали сами врачи, перенесшие вирус. Исследования проводятся Курортном районе в Городской больнице № 40.