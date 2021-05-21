В Петербурге мошенники вытянули из блокадницы более 370 тысяч рублей

В Петербурге мошенники вытянули из блокадницы более 370 тысяч рублей
Полицейское следствие возбудило уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Полиция Санкт-Петербурга задержала трёх злоумышленников, которые под видом финансовых инспекторов банка обзванивали пожилых граждан и убеждали в положенной им компенсации за ранее приобретенные БАДы. При этом задержанные настаивали на том, что получить денежную компенсацию необходимо как можно скорее, иначе она «сгорит».

Как правило, лжесотрудники банка разговаривали со своими жертвами в достаточно жесткой форме, порой даже обещая лишить уже имеющихся у пенсионера льгот. На данный момент установили двух потерпевших, попавшихся на уловку мошенников. Одна из них, 95-летняя блокадница, в качестве оплаты страховых расходов перевела на счет мошенников 373 тысяч рублей, вторая пенсионерка лишилась 426 тысяч рублей.

По оперативным данным, организатором схемы стал 30-летний уроженец Орска, роли диспетчеров выполняли двое мужчин – 26-летний брат организатора и его 27-летний знакомый. Непосредственный организатор помимо координирования деятельности организованной группы и распределения доходов отвечал за написание текстов для диспетчеров, он же через «даркнет» и приобрел базу данных с телефонами пенсионеров, ранее покупавших биологически-активные добавки.

Полицейское следствие возбудило уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). Все трое злоумышленников задержали на основании статьи 91 УПК РФ. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы обязали петербуржца вернуть права в Госавтоинспекцию.

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