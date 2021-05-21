Судебные приставы обязали петербуржца вернуть права в Госавтоинспекцию

Судебные приставы обязали жителя 37-летнего жителя Северной столицы вернуть права в Госавтоинспекцию. Такое решение принял суд по иску прокуратуры из-за алкогольной зависимости водителя.

В Кировском РОСП ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу возбудили исполнительное производство в отношении 37–летнего петербуржца. С мая 2020 года мужчина состоит на учете в СПб ГБУЗ «Городская наркологическая больница» с диагнозом «синдром алкогольной зависимости средней стадии, без ремиссии». Согласно Постановлению Правительства РФ «О реализации Закона РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» № 377 от 28.04.1993 для водителям транспортных средств установлены противопоказания при алкоголизме, наркомании, токсикомании.

В итоге претензии к гражданину выставила прокуратура, требующая незамедлительно прекратить действие права гражданина на управление транспортными средствами по состоянию здоровья, которое препятствует безопасному вождению. Суд обязал водителя возвратить водительское удостоверение в органы ГИБДД. Исполнительный документ поступил в ГУФССП России по г. Санкт-Петербургу для принудительного исполнения.

Судебный пристав связался с должником и уведомил о наличии в отношении него производства о возврате прав, объяснив, что в случае неисполнения требований исполнительного документа в срок взыскивается исполнительский сбор. В течение установленного срока гражданин добровольно сдал водительское удостоверение в органы ГИБДД, о чем документально были уведомлены судебные приставы. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Добавим, с начала года еще 3 жителей Кировского района Санкт-Петербурга с помощью судебных приставов вернули свои водительские удостоверения в органы ГИБДД в связи с алкогольной зависимостью.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пьяный водитель устроил настоящую погоню.