Жертвами ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом стали десять рабочих

Пострадавших на насосной станции в Таганроге госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Пострадавших на насосной станции в Таганроге госпитализировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Власти Таганрога подтвердили гибель 10 рабочих в ходе проведения работ на очистных сооружениях.

Трагедия произошла утром в пятницу, 21 мая, в поселке Дмитриадовка. Как сообщил ТАСС со ссылкой на слова мэра Таганрога, в результате аварии на очистных сооружениях канализации на насосной станции сырого осадка десять человек скончались. В реанимации находятся четверо пострадавших.

По предварительной информации, рабочие отравились метаном. В больнице с пострадавшими работают токсикологи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о гибели двух человек в результате взрыва газового баллона в Хабаровском крае.