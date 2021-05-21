Стрит-арт вопрос: ГАТИ разрешила строительство первой стены для граффити под мостом Бетанкура, а петербуржцы отстояли портрет Хармса на Маяковской

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга выдала разрешение на установку первой в городе стены для граффити. Она будет располагаться под мостом Бетанкура.

На этом объекте любой желающий сможет оставить свой рисунок, не согласовывая его с Комитетом по градостроительству и архитектуре. И в целом территория под мостом подвергнется благоустройству — появятся велопарковки, дополнительные рампы, трибуны и ограждения, а также специальные покрытия. Работы продлятся с 24 мая по 5 октября по заказу администрации Петроградского района.

Напомним, что зоны для беспрепятственного творческого самовыражения стрит-артистов появляются в городе на Неве с подачи депутата-единоросса Дениса Четырбока, который вновь вынес на обсуждение соответствующий законопроект, несколько лет лежавший без решения. Однако неясно, будут ли пользоваться успехом новые правила среди самих граффитчиков.

Борьба властей Северной столицы с уличными художниками и их творчеством не прекращается долгие годы. Иногда легендарные, полюбившиеся туристам и горожанам рисунки безжалостно уничтожаются коммунальными службами, а порой общественности удается отстоять произведения стрит-арта. Так произошло со знаменитым портретом Хармса на доме №11 по улице Маяковского.

Недовольство граффити выразила администрация Центрального района в апреле этого года. Неравнодушные граждане в ответ на действия чиновников даже запустили петицию на имя губернатора Александра Беглова с просьбой сохранить достопримечательность.

В итоге администрация согласилась пойти на мировую и дать собственникам время на согласование портрета Хармса с профильными ведомствами, «принимая во внимание значимость для жителей Санкт-Петербурга литературного творчества Даниила Хармса». Добавим, что граффити появилось в 2016-м году с одобрения жильцов, и с той поры является камнем преткновения для чиновников и горожан.

В защиту арт-объекта высказывались и известные личности: драматург Сергей Носов, певец Александр Розенбаум, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея Александр Боровский.