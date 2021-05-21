Женщина, две девочки и взрослый мужчина: последние жертвы падений с высоты в Петербурге

В Северной столице произошел очередной несчастный случай с падением с высоты. На этот раз жертвой летального инцидента стала жительница Красносельского района.

Тело женщины обнаружили под окнами одного из домов на улице Адмирала Черокова. При этом, как утверждают очевидцы в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», незадолго до приезда скорой и правоохранителей, они слышали странный шум.

О погибшей практически нет информации: петербурженке было около 4 лет, она проживала в этом дома вместе с отцом и сестрой. Однако известно, что недавно ушла из жизни мать погибшей. Кроме того, её уволили с работы. Камеры видеонаблюдения запечатлели последние минуты жизни женщины: на этих кадрах она поднималась к балкону на верхнем этаже, находящемся выше её квартиры. Посторонних рядом при этом не было.

Падение было чудовищным: полицейским пришлось буквально собирать фрагменты тела петербурженки по частям: с козырька, и с асфальта перед парадной.

Незадолго до этого, прямо в День Победы из окна дома на проспекте Ветеранов в Кировском районе мужчина рухнул на козырек из окна девятиэтажного здания. Как отмечают очевидцы, он хотел куда-то перелезть, но сорвался. Выжил ли пострадавший, неизвестно, зачем и куда он хотел перебраться таким рискованным способом также осталось тайной.

А на прошлой неделе, также упав с высоты, в Северной столице пострадали двое детей: 10-летняя девочка из Киргизии упала с пятого этажа на 7-й Советской улице, а 7-летняя петербурженка с инвалидностью выпала из окна на улице Добровольцев. Оба ребенка, к счастью, остались живы, однако получили тяжелые травмы. О текущем их состоянии ничего неизвестно.