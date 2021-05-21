В Петербурге раскрыли тонировку инспекторов ГИБДД 

В Петербурге раскрыли тонировку инспекторов ГИБДД 
В Петербурге разоблачили тонировку машин сотрудников ГИБДД. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице начальник полицейского главка получил сведения о том, что инспекторы ГИБДД затонировали стекла на своих машинах.

47news пишет, что в Петербурге начальник полицейского главка Роман Плугин получил донесение от руководителя Управления собственной безопасности Алексея Васильева по результатам проверки, которая была закончена на прошлой неделе.

В официальной бумаге сообщалось, что нормы тонировки на автомобилях личного состава ГИБДД, а также гражданских машинах не всегда соответствуют установленному порядку.

Таким образом, с 28 апреля по 12 мая претензии появились к 14 водителям Петербурга и Ленинградской области.

Автомобили семи сотрудников полиции имени тонировку или специальные шторки. За это правоохранители получили предупреждение и административные протоколы, а также приказы о неполном служебном соответствии.

Предупреждениями отделались и те, кто не стал останавливать проезжающие мимо тонированные автомобили во время оформления протоколов на уже остановленные машины.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, судебные приставы обязали петербуржца вернуть права в Госавтоинспекцию.

гибдд новости СПб


 

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