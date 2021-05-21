В Ленобласти отзвенел последний звонок в 360 школах

В Ленобласти отзвенел последний звонок в 360 школах
Последний звонок прозвенел в школах Ленинградской области. Фото: пресс-служба Смольного

В пятницу, 21 мая, в Ленинградской области состоялись линейки, подготовленные для выпускников начальной школы, девятых и одиннадцатых классов. Мероприятия прошли в 360 образовательных учреждениях Ленинградской области.

Пресс-служба правительства области пишет, что в этом году школы области заканчивают 5 577 учеников 11 классов, а последний звонок после девятого класса прозвучал для 14 369 ребят.

Глава комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов объяснил, что данное мероприятие — трогательный и полный доброты праздник, который способен кольнуть в самое сердце. Ведь вчерашние школьники прощаются с родной школой, с учителями.

Кроме того, Тарасов напомнил, что впереди у ребят довольно серьезные испытания. Это выпускные экзамены и поступления, а затем выпускной вечер.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что ежегодный праздник выпускников «Алые паруса» обещают провести в очном формате.

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