В Петербурге более 5 тыс. человек привились от коронавируса за сутки

В Петербурге более 5 тыс. человек привились от коронавируса за сутки
В городе продолжается вакцинация. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

В Северной столице медицинские работники прививают петербуржцев от коронавирусной инфекции. За сутки препарат от болезни первично получили 5 641 пациент, вторично — 5 819.

Согласно данным информационной справки, размещенной на сайте Смольного, за весь период вакцинации в Петербурге привились 643 893 человека. Из них 545 028 полностью завершили курс принятия лекарства.

«Нарастающий итог поступившей в город вакцины – 807 182 комплекта. Вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент – 96 329 комплектов. Остаток на фармбазе — 66 960. Запас вакцины в городе составляет 163 289 комплектов доз», — говорится в сообщении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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