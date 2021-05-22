Пять человек погибли при крушении вертолета в Перу

В заповеднике Ману, расположенном в Перу, потерпел крушение вертолет Bell UH-1 национальной полиции. В результате происшествия погибли пять офицеров полиции.

«Подразделение, специализирующиеся на спасательных операциях, сообщило об обнаружении сотрудников Национальной полиции Перу на борту разбившегося вертолета», — говорится в заявлении, размещенном в блоге ведомства в Twitter.

Крушение вертолета произошло 19 мая в высокогорной части Анд. На борту находились два пилота, механик и два пассажира. Проводится расследование инцидента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.