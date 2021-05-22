В петербургских школах прозвенел последний звонок

Он прозвенел для 30 тысяч выпускников.

В Санкт-Петербургских школах сегодня, 22 мая, прозвенел последний звонок для выпускников. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что из учебных учреждений в 2021 году выпускаются около 30 тысяч человек. В эту субботу они прощались с беззаботной жизнью. Губернатор Северной столицы Александр Беглов присутствовал на мероприятии в физико-математическом лицее №30. Он отметил, что с этого дня выпускники становятся взрослыми и будут вынуждены усердно работать, чтобы добиваться успехов.

«Совсем скоро мы снова с вами встретимся на празднике «Алые паруса». В прошлом году из-за пандемии он прошел в онлайн формате. В этом году мы постарались сделать все, чтобы «Алые паруса» прошли на Неве»,

— сказал Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти отзвенел последний звонок в 360 школах.