Мясников рассказал, как сберечь здоровье суставов

В первую очередь стоит избегать травм.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как сберечь здоровье суставов. Своими советами он поделился в эфире телеканала «Россия 1». В первую очередь нужно избегать травм – например, поменьше заниматься бегом. Несмотря на то, что бег полезен для сердца и легких, он негативно сказывается на коленях.

При этом нужно правильно «кормить» суставы – больше ходить и делать упражнения. Дело в том, что питательные вещества в суставы попадают только механически. Мясников добавил, что продукты, полезные для суставов, не помогают восстановить их.

«Вы что, предполагаете, что я съел, это у меня разложилось на молекулы, всосалось в кровь, кровь пошла куда-то, и там все это восстановилось уже в суставе? Это звучит смешно даже для непрофессионала»,

— сказал Мясников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников считает, что в России началась третья волна коронавируса.