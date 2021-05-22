В Коломягах несколько дней пытаются спасти утку с дротиком в голове

В Коломягах несколько дней пытаются спасти утку с дротиком в голове
Утку пытаются спасти в Коломягах. Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

В историческом район на севере Петербурга пытаются спасти утку, в голове которой находится дротик. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Любимые Коломяги».

В Коломягах произошел неприятный инцидент. Известно, что раненая утка уже не первый день плавает в Графском пруду.

Петербуржцы всеми силами стараются выманить птицу и оказать ей помощь, однако животное совсем не хочет идти в руки своим спасителям.

Известно также, что на днях к водоему уже приезжали спасатели МЧС, но тогда операция по спасению не принесла результата.

Сообщается, что нашлись неравнодушные, которые хотят оплатить утке лечение.

Жители района надеются, что совсем скоро они смогут поймать животное и отвезти в ветеринарную клинику.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что лису из Ленинградской области заметили идущей за покупками.

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В Коломягах несколько дней пытаются спасти утку с дротиком в голове
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