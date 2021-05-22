В Ленобласти без изменений: в воскресенье ливни с грозами

В Ленобласти вновь дожди и гроза. Фото: Pixabay

В Ленобласти вновь дожди и гроза. Фото: Pixabay

В Ленинградской области вновь непогода, кроме того объявлено штормовое предупреждение, в связи с сильными ливнями и грозами.

Вечером в 47 регионе должны быть грозы, дожди и усиление ветра, однако ненадолго, но до 15-18 метров в секунду.

При этом, плохая погода прогнозируется и на завтра, в субботу 23 мая. В область опять прийдут ливни с грозами.

В Главном управлении МЧС России по Ленобласти рассказали, что в воскресенье, 23 мая в области будет дуть южный, юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду.

При этом, во второй половине дня на западе он станет северным, северо-западным ветром, порывы которого будут достигать 7-12 метров в секунду.

Ночью станет холоднее — до +6…+11 градусов, а днем воздух нагреется до +12…+17 градусов.

Известно, что в восточной части местами будет до +20 градусов.

Стоит отметить, что атмосферное давление ночью меняться почти не будет, однако утром и днем будет замечено его понижение.

Ранее Gazeta.Spb сообщала, что летом в Ленобласти откроют 44 пляжа для купания