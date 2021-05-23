В воскресенье аэропорт Пулково работает без отмен и задержек

В воскресенье аэропорт Пулково работает без отмен и задержек
В Пулково все самолеты вылетят вовремя. Фото: Baltphoto

Из петербургского аэропорта вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса во вторник.

Об этом стало известно в воскресенье, 23 мая. Согласно данным на официальном сайте аэровокзала, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены согласно расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в аэропорту Пулково ветеринарный контроль Управления Россельхознадзора прошли 110 лабораторных мышей и крыс.

аэропорт новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В воскресенье аэропорт Пулково работает без отмен и задержек
«Ночь музеев»: в Большом зале Филармонии задержали программу
В «Ночь музеев» по Петербургу до шести утра будут курсировать ...
Стал известен победитель «Евровидения 2021»
Врач Мясников рассказал о неожиданном симптоме инсульта
Стало известно, какое место заняла Манижа на «Евровидение»
Ураган лишил аистов крова: в Ленобласти местные жители взялись строить ...
Певица Манижа перед самым выходом на сцену лишилась аккредитации