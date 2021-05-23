«Мы очень счастливы!». Итальянская группа прокомментировала свою победу на Евровидении

Представители итальянской рок-группы Måneskin, победившей на «Евровидении» прокомментировали свою победу в музыкальном конкурсе.

Они признались, что результаты голосования были неожиданными и поблагодарили зрителей.

«Это невероятно, мы не ожидали этого, и мы очень счастливы!» – цитирует РИА «Новости» слова бас-гитаристки группы Виктории Де Анжелис.

«Это непередаваемое ощущение. Мы почувствовали, что все, что мы делали с того дня, когда мы встретились, начали выступать на улицах, все это имело смысл и стоило того… Быть признанными на таком высоком уровне для нас значит все», — отметил солист группы Давид Дамиано.

В Нидерландах в Роттердаме на арене «Ахой» на музыкальном песенном международном конкурсе победила группа «Maneshin» из Италии.

Представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме певица Manizha — Манижа Сангин, девушка заняла в конкурсе 9 место. Девушка получила 204 балла. Результаты стали известны, когда были подведены итоги онлайн-голосования. Манижа выступала на конкурсе с песней «Русская женщина» под пятым номером.

На второй строчке оказалась певица из Франции — Барбара Прави с песней Voilà.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что певица Манижа перед самым выходом на сцену лишилась аккредитации.