Мошенники «сделали» ремонт пенсионерке за 165 тысяч рублей

Полиция Санкт-Петербурга задержала мужчину, подозреваемого в ремонтном мошенничестве.

Ранее в полицию Фрунзенского района с заявлением обратилась местная жительница 1945 года рождения. Пенсионерка сообщила, что 17 мая около часа дня ей позвонила неизвестная женщина, представившаяся менеджером одной из коммерческих компаний, которая стала интересоваться состоянием окон в квартире заявителя, после чего пояснила, что скоро к ней придет инженер компании, который оценит состояние окон.

Спустя полчаса в квартиру заявителя, расположенную в доме на Будапештской улице, пришел неизвестный мужчина, представившийся «Максимом», который осмотрел окна и оценил работу в 75 250 рублей, при этом пояснил, что необходимо заменить электропроводку в квартире и оценил её в 90 000 рублей. После этого пенсионерка передала неизвестному 165 000 рублей.

На следующий день в квартиру к пожилой женщине пришел неизвестный мужчина, который поменял прокладки окон, вычистил швы окон и заполнил герметиком, а также почистил вентиляцию в ванной комнате, более никаких работ не производил. Сумма ущерба 165 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

21 мая 2021 в 18:45 в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 43 на Тамбовской улице задержали гражданина 1984 рождения.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

Полиция приняла меры к розыску и задержанию иных лиц, причастных к данному преступлению, а также других эпизодов противоправной деятельности.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что девятиклассник отравился наркотиками в Петербурге.