Командующего ВВС Турции обвинили в уничтожении российского Су-24

Инцидент с российским Су-24, сбитым близ турецко-сирийской границы пять лет назад, произошел по вине командующего ВВС Турции Абидина Юнала, приказавшего подчиненным атаковать российские военные самолеты без предупреждения.

Согласно имеющимся показаниям штаб-полковника Али Дурмуша, озвученным им в суде 15 августа три года назад, в день происшествия командование боевых ВВС проинформировало Юнала о замеченных у турецкой границы российских боевых самолетах, сообщает Nordic Monitor.

«Когда ему позвонили и рассказали о двух российских самолетах, которые кружили над нашей границей, он приказал им сбивать самолеты, если они пересекают воздушное пространство Турции, и повесил трубку», — рассказал 45-летний Дурмуш.

В Турции отвергали предположения о причастности к инциденту военного командования государства. Утверждалось, что инцидент произошел по вине пилота F-16.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиасообщение с Турцией возобновят не раньше 15 июня.