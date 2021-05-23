МИД Мальты назвал возможные сроки сертификации «Спутника V» в Европе

МИД Мальты назвал возможные сроки сертификации «Спутника V» в Европе
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть сертифицирована Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА) до конца июня. Об этом рассказал министр по иностранным и европейским делам Мальты Эварист Бартоло.

«Насколько я знаю, это произойдет в этом или следующем месяце. Мы всегда говорили, что нет никаких проблем со стороны ЕМА, если вся необходимая документация и доказательная база предоставлена», — цитирует его ТАСС.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

"Спутник V" вакцина ЕМА


 

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