У «Прибалтийской» подростки устроили ДТП

У «Прибалтийской» подростки устроили ДТП
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП И ЧП Санкт-Петербург

Машина, за рулем которой, кажется, сидел несовершеннолетний, снесла светофор.

В Василеостровском районе сегодня вечером, 23 мая, произошла авария с участие подростков. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Официальная информация пока что не поступала.

Все случилось недалеко от гостиницы «Прибалтийская». Там несколько подросток врезались на иномарке в светофор. По предварительным данным, за рулем легковушки сидел несовершеннолетний. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ситимобил» в Петербурге проверит таксопарк, водитель которого подозревается в убийстве.

дтп новости СПб прибалтийская


 

Новости партнеров
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Секретным бойфрендом певицы Манижи оказался режиссер-сценарист и клипмейкер
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В хаски-центре в Ленинградской области родился олененок
В Петербурге зафиксировали резкий рост числа зараженных коронавирусом
В Минске после экстренной посадки самолета задержали основателя NEXTA
На Петроградской стороне госпитализировали двух школьников, отравившихся ...
Кевин Спейси, после обвинений в домогательствах, снова снимется в кино
В России коронавирусом заразились более 5 млн человек
Несколько домов в Гатчине останутся без холодной воды
Первая участница «Евровидения» от России раскритиковала итоги конкурса