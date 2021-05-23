У «Прибалтийской» подростки устроили ДТП

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП И ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП И ЧП Санкт-Петербург

Машина, за рулем которой, кажется, сидел несовершеннолетний, снесла светофор.

В Василеостровском районе сегодня вечером, 23 мая, произошла авария с участие подростков. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Официальная информация пока что не поступала.

Все случилось недалеко от гостиницы «Прибалтийская». Там несколько подросток врезались на иномарке в светофор. По предварительным данным, за рулем легковушки сидел несовершеннолетний. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ситимобил» в Петербурге проверит таксопарк, водитель которого подозревается в убийстве.