У «Прибалтийской» подростки устроили ДТП

Машина, за рулем которой, кажется, сидел несовершеннолетний, снесла светофор.
В Василеостровском районе сегодня вечером, 23 мая, произошла авария с участие подростков. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Официальная информация пока что не поступала.
Все случилось недалеко от гостиницы «Прибалтийская». Там несколько подросток врезались на иномарке в светофор. По предварительным данным, за рулем легковушки сидел несовершеннолетний. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Ситимобил» в Петербурге проверит таксопарк, водитель которого подозревается в убийстве.