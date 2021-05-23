«Ситимобил» в Петербурге проверит таксопарк, водитель которого подозревается в убийстве

«Ситуация чудовищная. Мы готовы оказать поддержку семье погибшего. Сделаем все возможное, чтобы виновный понёс наказание», — отметили в пресс-службе.

В организации сказали, что водитель заблокирован без права восстановления, сообщает «Фонтанка». Все данные будут переданы в правоохранительные органы по запросу.

Водители работают в «Ситимобил» через таксопарки, которые в свою очередь подключаются к сервису и не являются сотрудниками компании. Сейчас проводится проверка таксопарка, в котором он работал.