«Ситимобил» в Петербурге проверит таксопарк, водитель которого подозревается в убийстве

«Ситимобил» в Петербурге проверит таксопарк, водитель которого подозревается в убийстве
В отношении таксиста заведено уголовное дело. Фото: pixabay.com

«Ситимобил» в Северной столице проверит таксопарк, водитель которого подозревается в убийстве. В пресс-службе сервиса «Ситимобил» прокомментировали трагедию.

«Ситуация чудовищная. Мы готовы оказать поддержку семье погибшего. Сделаем все возможное, чтобы виновный понёс наказание», — отметили в пресс-службе.

В организации сказали, что водитель заблокирован без права восстановления, сообщает «Фонтанка». Все данные будут переданы в правоохранительные органы по запросу.

Водители работают в «Ситимобил» через таксопарки, которые в свою очередь подключаются к сервису и не являются сотрудниками компании. Сейчас проводится проверка таксопарка, в котором он работал.

Ранее 24-летний таксист на «Фольксвагене Поло» не поделил дорогу с 26-летним петербуржцем за рулём «КИА Сид». Выясняли отношения на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко. В ход пошёл нож, гражданин соседней республики вонзил клинок в грудную клетку и попал в сердце. Пострадавший скончался.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Петербурга обвинила брата в надругательстве над 10-летней дочерью.
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