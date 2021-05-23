«Ситимобил» в Петербурге проверит таксопарк, водитель которого подозревается в убийстве

«Ситимобил» в Северной столице проверит таксопарк, водитель которого подозревается в убийстве. В пресс-службе сервиса «Ситимобил» прокомментировали трагедию.
«Ситуация чудовищная. Мы готовы оказать поддержку семье погибшего. Сделаем все возможное, чтобы виновный понёс наказание», — отметили в пресс-службе.
В организации сказали, что водитель заблокирован без права восстановления, сообщает «Фонтанка». Все данные будут переданы в правоохранительные органы по запросу.
Водители работают в «Ситимобил» через таксопарки, которые в свою очередь подключаются к сервису и не являются сотрудниками компании. Сейчас проводится проверка таксопарка, в котором он работал.
Ранее 24-летний таксист на «Фольксвагене Поло» не поделил дорогу с 26-летним петербуржцем за рулём «КИА Сид». Выясняли отношения на пересечении Дальневосточного проспекта и улицы Крыленко. В ход пошёл нож, гражданин соседней республики вонзил клинок в грудную клетку и попал в сердце. Пострадавший скончался.
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