Жительница Петербурга обвинила брата в надругательстве над 10-летней дочерью

В Северной столице полиция проверяет сообщение 35-летней женщины. Она обвиняет своего 36-летнего брата в том, что он извращался над её 10-летней дочерью.

Женщина заявила, что ее брат с марта по 16 мая в квартире по проспекту Гагарина совершил развратные действия с ее дочкой, сообщает «Комсомольская правда — Петербург». Этого мужчину задержали и доставили в отдел полиции. После опроса его отпустили под обязательство о явке.

Сейчас все материалы передали в СКР. Решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина пострадала в ДТП в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. 22 мая около 23 часов на пересечении Морской набережной и Адмиральского проезда столкнулись две машины. Пострадала пассажирка. В состоянии средней степени тяжести женщину госпитализировали.