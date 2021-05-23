В Парголово после аварии госпитализировали девушку

Водитель машины, кажется, не пострадал, а вот пассажирка получила травмы.

В Парголово сегодня вечером, 23 мая, произошла авария, в результате которой пострадала девушка. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Выборгском шоссе – скорее всего, автомобиль двигался в сторону Сертолово. По непонятной причине легковушка на большой скорости врезалась в столб. Очевидцы уверяют, что водитель пытался кого-то обогнать. В результат мужчина, сидящий за рулем, не пострадал, а вот пассажирке потребовалась помощь. Медики, прибывшие на место инцидента, приняли решение о ее госпитализации. Известно, что девушка находилась в сознании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у «Прибалтийской» подростки устроили ДТП. Машина, за рулем которой, кажется, сидел несовершеннолетний, снесла светофор.