Несколько домов в Гатчине останутся без холодной воды

Несколько домов в Гатчине останутся без холодной воды
Воды не будет в шести домах. Фото: pixabay.com

Отключения связано с плановыми работами на водопроводной сети.

В Гатчине уже завтра, 24 мая, сразу в нескольких домах отключат холодную воду. Об этом сообщили в городском «Водоканале». Известно, что причиной прекращения подачи воды станут плановые работы на водопроводной сети.

Без блага цивилизации останутся жители домов на улице Карла Маркса — №26, 26а, 28, 28а, 30 и одного дома по улице Леонова (№17).

Ожидается, что воду отключат в девять часов утра. Непонятно, когда именно она вернется в трубы – все будет зависеть от того, как быстро удастся справиться с запланированными работами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отельеры Петербурга попросили не отключать горячую воду на ПМЭФ и Евро-2020.

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