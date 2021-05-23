Несколько домов в Гатчине останутся без холодной воды

Воды не будет в шести домах. Фото: pixabay.com

Воды не будет в шести домах. Фото: pixabay.com

Отключения связано с плановыми работами на водопроводной сети.

В Гатчине уже завтра, 24 мая, сразу в нескольких домах отключат холодную воду. Об этом сообщили в городском «Водоканале». Известно, что причиной прекращения подачи воды станут плановые работы на водопроводной сети.

Без блага цивилизации останутся жители домов на улице Карла Маркса — №26, 26а, 28, 28а, 30 и одного дома по улице Леонова (№17).

Ожидается, что воду отключат в девять часов утра. Непонятно, когда именно она вернется в трубы – все будет зависеть от того, как быстро удастся справиться с запланированными работами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отельеры Петербурга попросили не отключать горячую воду на ПМЭФ и Евро-2020.