Отельеры Петербурга попросили не отключать горячую воду на ПМЭФ и Евро-2020

Отельеры Петербурга попросили не отключать горячую воду на ПМЭФ и Евро-2020
2,5 недели петербуржцы сидели без горячей воды во время профилактического ремонта котельной. Фото: pixabay.com

Некоторые отельеры Северной столицы в преддверии ПМЭФ-2021 и Евро-2020 начали получать уведомления о скорых отключениях горячей воды. Такую ситуацию считают неприемлемой.

Председатель Санкт-Петербургского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Панов рассказал АБН, что гости могут просто покинуть гостиницы, если не будет горячей воды.

После организовали встречу с зампредом городского Комитета по энергетике Светланой Мельниковой. Они решили вопрос с недопущением отключения горячей воды во время мероприятий и подготовки к ним.

В теплоэнергетической компании ответили, что ежегодные техработы на тепловых сетях будут доработаны так, что не совпадут с мероприятиями в Северной столице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пансионаты-изоляторы и 51 пункт тестирования готовят для гостей ПМЭФ в Петербурге.

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