Перед Кантемировским мостом столкнулись маршрутка и легковушка

В инциденте могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петребург

В инциденте могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петребург

Машина осталась без обоих бамперов.

В Санкт-Петербурге перед Кантемировским мостом сегодня вечером, 23 мая, произошла авария с участием маршрутного такси. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось со стороны Лесной. Там столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. В результате автомобиль остался без обоих бамперов. Из-за происшествия образовался затор, который стал причиной пробки.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Парголово после аварии госпитализировали девушку.