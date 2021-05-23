Перед Кантемировским мостом столкнулись маршрутка и легковушка

Перед Кантемировским мостом столкнулись маршрутка и легковушка
В инциденте могли пострадать люди. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петребург

Машина осталась без обоих бамперов.

В Санкт-Петербурге перед Кантемировским мостом сегодня вечером, 23 мая, произошла авария с участием маршрутного такси. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось со стороны Лесной. Там столкнулись маршрутное такси и легковой автомобиль. В результате автомобиль остался без обоих бамперов. Из-за происшествия образовался затор, который стал причиной пробки.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Парголово после аварии госпитализировали девушку.

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