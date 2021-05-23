Диетолог перечислил идеальные продукты для быстрого похудения

Стоит есть продукты, в которых много фолиевой и аскорбиновой кислот, калия, клетчатки.

Врач назвала продукты, которые стоит употреблять в пищу, чтобы быстро похудеть. Об этом пишут «Известия» сегодня, 23 мая.

Эксперт посоветовал обратить внимание на лук, шпинат, сельдерей, так как в них содержится много фолиевой и аскорбиновой кислот, калия, клетчатки. Их стоит заправлять растительным маслом. Также желающим похудеть нужно обратить внимание на любые виды капусты, так как в них есть витамины, пищевые волокна, кальций, магний, а квашеная капуста помогает кишечнику.

«Клетчатка и фруктовые кислоты стимулируют пищеварение, заметное количество магния, марганца, калия помогают поддержать энергетический обмен, передачу нервных импульсов на должном уровне»,

— сказала она.

Нужно в том числе есть свеклу, огурцы, термодженики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эксперты назвали продукты, которые мешают похудению.