Эксперты назвали продукты, которые мешают похудению

Количество калорий должно соответствовать скорости обмена веществ.

Эксперты рассказали о продукты, которые могут помешать человеку, мечтающему похудеть. Об этом сообщает ToDay News Ufa.

На набор лишнего веса влияет малоподвижный образ жизни, генетика и вкусовые привычки. Тем, кто хочет похудеть, стоит больше двигаться и правильно питаться. Важно отказаться от продуктов, которые препятствуют сбросу веса. Так, нужно минимизировать количество жареной еды, белой муки, соли, сахара и газировки. Каждый по своему влияет на те или иные процессы в организме и мешает похудеть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог назвала привычки, мешающие похудеть. Среди них малоподвижный образ жизни, замедляющий метаболизм и способствующий накоплению жира.