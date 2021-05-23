Диетолог объяснила, почему людей тянет к сладкому или соленому

Она заверила, что не стоит сразу искать какие-то болезни.

Диетолог рассказала, по каким причинам может тянуть на сладкое или соленое. Ее слова приводит радио Sputnik.

Иногда, отметила врач, человек может чувствовать непреодолимое желание съесть какой-то продукт. Сладкого обычно хочется после того, как было потрачено много энергии. Организм таким образом хочет восполнить запас углеводов.

«Ничего особенного здесь нет, и искать заболевание здесь нет никакого смысла, если это от случая к случаю, разово»,

— объяснила диетолог.

Если же хочется соленого, то, возможно, человеку не хватит хлора. Если же соли хочется слишком много, это может быть признаком серьезного заболевания. Самое главное — это отслеживать свое самочувствие и, если что, вовремя обращаться к врачу со всеми своими вопросами.

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