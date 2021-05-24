Стало известно, почему самолет из Екатеринбурга не долетел до Петербурга и вернулся в аэропорт

Выяснилось, что воздушное судно вернулось в аэропорт Екатеринбурга в связи со столкновением с птицей.

ТАСС передает слова директора по стратегическим коммуникациям аэропорта Андрея Клименских, что самолет, который летел из Екатеринбурга в Северную столицу, возвратился в аэропорт из которого вылетал из-за того, что в него попала птица.

Андрей Клименских объяснил, что рейс DP-582 до Петербурга не был закончен и самолет вернулся в аэропорт вылета. Это произошло потому, что как только судно поднялось в небо, то оказалось, что в самолет попала птица.

Тогда командир самолета решил вернуться в Кольцово.

Известно, что представители авиакомпании пытаются разрешить все вопросы с пассажирами данного самолета.

Сведения электронного табло говорят, рейс DP-582 успешно вылетел из Кольцова в Санкт-Петербург.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Пулково 24 мая задержали два самолета.