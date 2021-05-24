В аэропорту Пулково 24 мая задержали два самолета

Сегодня в понедельник, 24 мая, в петербургском аэропорту Пулково задержали два рейса. Об этом сообщается на сайте аэровокзала. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс U6 547 до Сочи. Изначально планировалось, что самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» поднимется в небо в 06:10 , однако по неизвестным причинам рейс был задержан.

Затем с опозданием отправиться рейс до Москвы. Y7 1062 NordStar Airlines вылетит позже. Изначально самолет должен был подняться в небо в 14:30.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 500 тысяч пассажиров в майские праздники вынудили аэропорт Пулково работать на износ.