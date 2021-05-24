Прокуратура затеяла проверку после столкновения самолета из Екатеринбурга с птицей

Прокуратура проведет проверку после столкновения самолета из Екатеринбурга с птицей Свердловская транспортная прокуратура решила провести проверку после того, как самолету, направлявшемуся из Екатеринбурга в Петербург пришлось вернуться в аэропорт из-за столкновения с птицей.

Такая информация размещена в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее ТАСС писал самолет рейса DP-582 , который летел из Екатеринбурга в Северную столицу, возвратился в аэропорт Кольцово из которого вылетал из-за того, что в него через несколько минут после вылета попала птица.

В сообщении указывается, что столкновение случилось с левой стороны лобового стекла кабины пилота. В связи с этим Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Петербурга Пулково 24 мая задержали два самолета.