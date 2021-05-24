Прокуратура затеяла проверку после столкновения самолета из Екатеринбурга с птицей

Прокуратура затеяла проверку после столкновения самолета из Екатеринбурга с птицей
Свердловская прокуратура начала проверку. Фото: unsplash

Прокуратура проведет проверку после столкновения самолета из Екатеринбурга с птицей Свердловская транспортная прокуратура решила провести проверку после того, как самолету, направлявшемуся из Екатеринбурга в Петербург пришлось вернуться в аэропорт из-за столкновения с птицей.

Такая информация размещена в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее ТАСС писал самолет рейса DP-582 , который летел из Екатеринбурга в Северную столицу, возвратился в аэропорт Кольцово из которого вылетал из-за того, что в него через несколько минут после вылета попала птица.

В сообщении указывается, что столкновение случилось с левой стороны лобового стекла кабины пилота. В связи с этим Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в аэропорту Петербурга Пулково 24 мая задержали два самолета.

новости СПб прокуратура самолет столкновение с птицей


 

Новости партнеров
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
ЕС считает обвинения России в недружественных действиях необоснованными и просит пересмотреть это решение
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Пожилой японке ошибочно ввели сразу две дозы вакцины от COVID-19 за сутки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Глава Минюста РФ одобрил идею замещения труда мигрантов заключенными
Движение на оранжевой ветке восстанавливается: пассажира извлекли из-под ...
Движение по оранжевой ветке в Петербурге ограничено
В Гатчине мужчину избили стаканом
В Калининском районе у мужчины украли шубы и ключ от «БМВ»
В Петербурге украли IPhone и избили из-за него
В Петербурге конфликт в коммуналке закончился госпитализацией мужчины в ...
За 4-летней девочкой, упавшей с восьмого этажа, не уследили