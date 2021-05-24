В Красном Селе пешеход прокатился на капоте 8 километров, ДТП с грудничком на Обводном и авария с пострадавшими на КАД: дорожные происшествия последних суток в Петербурге

За последние сутки в Северной столице произошло несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. К счастью, обошлось без летальных случаев.

Так, в Красносельском районе города прохожие заметили автомобиль, на капоте которого ехал мужчина. Как рассказывают очевидцы, таким странным способом петербуржец добрался от города до Яльгелево — то есть, около восьми километров.

Судя по видеозаписи, перед этим у пешехода произошел не самый приятный диалог с женщиной, находившейся за рулем машины. Мужчина подошел к ней на парковке с намерением побеседовать, но она явно не хотела контактировать со знакомым и попыталась уехать. Маневр удался наполовину: в этот момент упрямый собеседник попросту улегся на капот — и набранная автомобилисткой скорость его не смутила. Чем же закончилась эта история, к сожалению, осталось тайной, но по предварительной информации двое участников инцидента — муж и жена, а такую «поездку» спровоцировала ссора между супругами.

Куда менее забавный инцидент произошел в Парголово вечером 23 мая. На Выборгском аварии легковушка на большой скорости въехала в столб. По версии очевидцев, опубликовавших фотографии с места аварии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте», водитель иномарки захотел совершить обгон, но не рассчитал.

Мужчина, находившийся за рулем, к счастью, не пострадал, а вот его пассажирке потребовалась госпитализация. Девушка, однако, была в сознании, поэтому можно надеяться, что травмы оказались несерьезными.

Еще одно ДТП с пострадавшими произошло вечером 22 мая на севере КАД. На 20-м километре внешней стороны магистрали столкнулись грузовик и легковой автомобиль. К месту инцидента прибыли скорая и спасатели — травмы получили мужчина и женщина, вероятно, находившиеся в легковушке. Столкновение, судя по словам очевидцев, было сильным: машины отбросило на разные полосы.

В тот же день около 23 часов на Васильевском острове, на перекрестке Морской набережной и Адмиральского проезда столкнулись две иномарки. В результате пострадала пассажирка одного из автомобилей — её пришлось госпитализировать в состоянии средней степени тяжести. На кадрах видео заметно, что женщина выбралась из красной машины и, держась за голову, пошла к островку безопасности.

А днем 22 мая на Обводном канале произошла авария, в которой пострадал грудной ребенок. В результате столкновения двух иномарок 8-месячного малыша госпитализировали с черепно-мозговой травмой. ДТП случилось на углу набережной Обводного канала и Рыбинской улицы.

Машины также затруднили проезд для других участников движения: участники аварии перегородили одну из двух полос.