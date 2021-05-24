В России за сутки коронавирус подхватили 8 406 человек

В России за сутки коронавирус подхватили 8 406 человек
В России коронавирус заболели еще 8 406 человек. Фото: pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 406 человек.

Об этом стало известно сегодня в понедельник, 24 мая. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее количество заболевших в 85 регионах страны достигло 5 009 911 человек.

За прошедшие 24 часа побороть болезнь смог 6 450 пациент, 319 человек скончались в результате осложнений.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте — 851 инфицированных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 487 человек. Третье место у Подмосковья — 766 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 86 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американские ученые создали вакцину против всех видов коронавируса ковид-19.

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