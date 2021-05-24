ДТП с четырьмя автомобилями собрало 4-километровую пробку на КАД в Петербурге

ДТП с четырьмя автомобилями собрало 4-километровую пробку на КАД в Петербурге
По данным «Яндекс.Пробок»  пробка растянулась на 4 километра. Фото: скрин видео "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург"

Четыре автомобиля сегодня днём попали в ДТП на юго-востоке КАД Северной столицы. Пострадали два человека.

Новость об аварии появилась в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» на 52-м километре КАД, перед съездом на Мурманское шоссе. «Нива» оторвала кузов пикапу УАЗ «Патриот». В половине одиннадцатого там столкнулись четыре машины.

Видео «ВКонтакте» собрало 25 тысяч просмотров, 25 лайков и 17 комментариев. «И вот это наконец!! Подтверждение тому, что нива круче))» — пишет один из взбудораженных комментаторов.

Поврежденные машины всё еще занимают вторую и третью полосы КАД, из-за чего движение сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок» пробка растянулась на 4 километра.

По данным «Яндекс.Пробок» пробка растянулась на 4 километра. Фото: скрин «Яндекс.Пробок»

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стали известны подробности езды на капоте авто в Красном Селе.

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ДТП с четырьмя автомобилями собрало 4-километровую пробку на КАД в Петербурге