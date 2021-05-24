Памятники деревянной архитектуры Петербурга под угрозой: они могут исчезнуть через пять лет

Памятники деревянной архитектуры Петербурга могут исчезнуть уже через пять лет, если не будут предприняты меры по их сохранению.

Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил заместитель председателя совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, председатель ассоциации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы Михаил Мильчик. Он выступил на пресс-конференции, посвященной итогам Санкт-Петербургского форума градозащитников.

«Если в течение пятилетия не принять серьезные меры, подавляющее большинство таких памятников будет разрушено и утрачено. Мы потеряем очень необычную даже для нашей страны и чрезвычайно необычную для других стран страницу истории отечественной архитектуры. Можно ли сохранить эти памятники и каким-то образом сделать это сохранение выгодным? Опыт нашего ближайшего соседа Финляндии, где есть город Порвоо с 80% деревянной застройки, доказывает, что не просто можно. Эти памятники в городской среде во многим кормят город — привлекают туристов», — заметил он.

Как уточнил Михаил Мильчик, до Гражданской войны в центре Петербурга было более тысячи деревянных построек.