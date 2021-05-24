Полиция Санкт-Петербурга провела рейд на Апраксином дворе и других рынках города

24 мая 2021 года полиция Санкт-Петербурга совместно с региональным УФСБ России и Росгвардией провели профилактические мероприятия на территории четырех торговых зон, среди которых: Апраксин двор, Калининская овощебаза и продовольственные рынки на улицах Салова и Софийская.
В ходе рейда полицейские выявили факты незаконного оборота алкоголя, а также сигарет и овощей. В общей сложности изъяли 6,5 тыс. литров алкоголя, свыше 12 тысяч пачек сигарет, более 30 тонн немаркированных овощей.
Помимо этого полиция зафиксировала многочисленные нарушения норм миграционного законодательства. В отделы полиции доставили около ста иностранных граждан. Кроме того, задержан 41-летний мигрант, находящийся в международном розыске.
Проверочные мероприятия продолжаются.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Апраксином рынке задержали порядка 15 мигрантов без документов.