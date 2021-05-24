За неделю в Петербурге выявили 77 нарушителей, рассекающих по Неве и Финскому заливу

За неделю в Петербурге выявили 77 нарушителей, рассекающих по Неве и Финскому заливу
Транспортными полицейскими выявлено 77 административных правонарушений, возбуждено 3 уголовных дела. Фото: УТ МВД России по СЗФО

В Петербурге сотрудники транспортной полиции подвели итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Фарватер-2021». За неделю они выявили 77 административных правонарушений и возбудили 3 уголовных дела.

Данное мероприятие направлено на выявление и пресечение нарушений в сфере пассажирских перевозок внутренним водным транспортном, правил в сфере безопасности плавания и вылова водных биоресурсов.

С 12 по 19 мая в акватории Невы и Финского залива правоохранители провели 38 рейдов. Большинство остановленных за указанный период горожан (26 человек) нарушили правила, регламентирующие рыболовство, а 18 водных лихачей не имели удостоверения.

Как сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, в ходе одного из рейдов стражи порядка остановили пассажирское судно под управлением 40-летнего местного жителя. Оказалось, что на борту отсутствует оригинал судового билета и судовая роль. Также вопросы вызвало приложении к лицензии на перевозку пассажиров.

Соответствующую информацию направят в Северо-Западное УГМРН Ространснадзора для привлечения капитана судна к административной ответственности. Уголовные дела возбудили по факту незаконной добычи (вылова) водных биоресурсов.

Кроме того, в рамках проверок изъято 340 водных биоресурсов, 2 запрещенных орудия лова и 2 плавсредства нарушителей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в акваториях рек Свирь и Селезневка поймали двух браконьеров.

новости СПб транспортная полиция


 

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