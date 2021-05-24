«Теплосеть» проведет испытания в Адмиралтейском районе

Во вторник, 25 мая, «Теплосеть Петербурга» проведет испытания в Адмиралтейском районе. Горожан призывают быть внимательными и осторожными.

Температура воды в тепловых сетях не превышает 40 градусов, сообщили в пресс-службе компании.

Испытания необходимы для подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону. Они помогают определить неблагоприятные зоны и выполнить ремонт.

О коммунальных авариях просят сообщать по телефону 004 или 112.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что до 1 июня семь гидравлических испытаний пройдут в семи районах Северной столицы. За этот период проверят 865 километров труб.