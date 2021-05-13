«Теплосеть Петербурга» начнет испытания тепловых сетей с 18 мая

&#171;Теплосеть Петербурга&#187; начнет испытания тепловых сетей с 18 мая
Проверки стартуют с 18 мая, их проведет АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

С 18 мая в «Теплосеть Санкт-Петербурга» начинает гидравлические работы в районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

Так, в 11 районах будут проведены 19 гидравлических испытаний. Специалисты протестируют более 2 700 километров тепловых сетей. При этом вода будет относительно теплой. Ее температура не превысит 40 градусов.

Как сообщила пресс-служба ведомства, с 18 мая по 1 июня семь гидравлических испытаний пройдут в семи районах Петербурга. За этот период проверят 865 километров труб.

С 13 июля по 10 августа проведут еще 12 испытаний в 10 районах города и Всеволожском районе. За этот период обследуют более 1 800 километров сетей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в период майских праздников «Теплосеть Санкт-Петербурга» переходила на режим повышенной готовности.

"Теплосеть" гидравлические испытания новости СПб


 

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