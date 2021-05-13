«Теплосеть Петербурга» начнет испытания тепловых сетей с 18 мая

С 18 мая в «Теплосеть Санкт-Петербурга» начинает гидравлические работы в районах Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.
Так, в 11 районах будут проведены 19 гидравлических испытаний. Специалисты протестируют более 2 700 километров тепловых сетей. При этом вода будет относительно теплой. Ее температура не превысит 40 градусов.
Как сообщила пресс-служба ведомства, с 18 мая по 1 июня семь гидравлических испытаний пройдут в семи районах Петербурга. За этот период проверят 865 километров труб.
С 13 июля по 10 августа проведут еще 12 испытаний в 10 районах города и Всеволожском районе. За этот период обследуют более 1 800 километров сетей.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в период майских праздников «Теплосеть Санкт-Петербурга» переходила на режим повышенной готовности.