Попытка изнасилования на «собеседовании» и в Ленобласть под угрозой пистолета: нападения на молодых жительниц Петербурга

За минувшие выходные в Северной столице произошло два инцидента с нападением на молодых горожанок. В обоих случаях мужчины пытались изнасиловать жертв, но девушкам счастливым образом удалось избежать этого.

В понедельник, 24 мая, в правоохранительные органы обратилась 19-летняя петербурженка, которая рассказала, что утром 23 мая поймала попутку, чтобы добраться домой. Однако вместо озвученного адреса водитель внезапно повез пассажирку в Ленинградскую область.

Мужчина отвез девушку в район деревни Маслово, после чего заглушил двигатель, заблокировал двери автомобиля и приказал попутчице раздеваться, наставив на нее огнестрельное оружие. Студентка, однако, наотрез отказалась подчиниться злоумышленнику. После этого водитель на некоторое время вышел из салона, а вернувшись, разблокировал двери и велел девушке быстро уходить.

Примечательно, что и обратный путь петербурженка решила проделать на попутке — к счастью, в этот раз успешно добравшись домой. Что заставило преступника отпустить свою жертву, неизвестно. Сейчас его объявили в розыск. По словам пострадавшей, потенциальный насильник был одет в зеленую кофту и синие джинсы, на вид мужчине было около 35 лет.

Во втором случае злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Как сообщают правоохранители, 69-летнего петербуржца задержали 21 мая на Авиационной улице. Он позвал 26-летнюю девушку якобы на собеседование, но почему-то — в свою квартиру. Когда «кандидатка» пришла к нему домой, пенсионер попытался изнасиловать её, применив физическую силу.

Пострадавшей удалось спастись чудом — петербурженка сначала активно сопротивлялась, а потом сумела сбежать через окно. Как выяснилось, подозреваемый уже был осужден за аналогичное преступление в 2018 году. Тогда суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Видимо, только освободившись, злоумышленник вновь решил пойти по проторенной дорожке. Что ж, теперь ему снова предстоит ответить перед законом — остается надеяться, что в этот раз суд отнесется к правонарушителю строже.