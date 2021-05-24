Жители Соснового Бора заметили пропажу скульптуры «Золотая рыбка»

Жители Соснового Бора заметили пропажу скульптуры «Золотая рыбка»
Скульптура "уплыла" в неизвестном направлении. Фото: https://pixabay.com/

Рыбка была установлена в 2003 году и с тех пор радовала своей красотой прохожих.

В Ленинградской области сегодня, 24 мая, стало известно о пропаже скульптуры «Золотая рыбка». Речь идет о скульптуре в виде декоративной рыбке, установленной на пьедестале в виде валуна в Сосновом Бору. Об этом пишет «Маяк».

Местные жители обратили внимание на отсутствие достопримечательности в понедельник утром. Они верят, что рыбка приносит удачу и стала для многих символом успеха в делах. Журналисты предполагают, что рыбку убрали, так как в этом районе будут проводиться подземные работы. Они побоялись, что скульптура может пострадать, но скоро она должна вернуться на своё место.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что создавшая копию скульптуры львов из Каира петербурженка проиграла суд о защите авторских прав.

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Жители Соснового Бора заметили пропажу скульптуры «Золотая рыбка»
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