Жители Соснового Бора заметили пропажу скульптуры «Золотая рыбка»

Рыбка была установлена в 2003 году и с тех пор радовала своей красотой прохожих.

В Ленинградской области сегодня, 24 мая, стало известно о пропаже скульптуры «Золотая рыбка». Речь идет о скульптуре в виде декоративной рыбке, установленной на пьедестале в виде валуна в Сосновом Бору. Об этом пишет «Маяк».

Местные жители обратили внимание на отсутствие достопримечательности в понедельник утром. Они верят, что рыбка приносит удачу и стала для многих символом успеха в делах. Журналисты предполагают, что рыбку убрали, так как в этом районе будут проводиться подземные работы. Они побоялись, что скульптура может пострадать, но скоро она должна вернуться на своё место.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что создавшая копию скульптуры львов из Каира петербурженка проиграла суд о защите авторских прав.