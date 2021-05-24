В Ленобласти на реализацию соцпроектов выделят 38,5 млн рублей

Средства распределят между НКО.

В Ленинградской области готовы выделить 38,5 миллионов рублей на реализацию социальных проектов. Известно, что средства получат некоммерческие организации, об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что власти хотят поддерживать работу НКО. Они также стремятся сделать этот процесс максимальным открытым и прозрачным, чтобы все желающие могли принять участие в конкурсах и узнать, на что в итоге были потрачены деньги.

«Конкурсный отбор впервые проходит в электронном виде — на специальном сайте, который мы разработали совместно с Фондом президентских грантов»,

— добавил Дрозденко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге откроется единый ресурсный центр для НКО и поддержки добровольчества.