В Петербурге откроется единый ресурсный центр для НКО и поддержки добровольчества

«Люди хотят делать добрые дела. Им нужно помочь и научить, как реализовать их идеи», - подчеркнул губернатор. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

«Люди хотят делать добрые дела. Им нужно помочь и научить, как реализовать их идеи», - подчеркнул губернатор. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

В Северной столице откроют региональный ресурсцентр. Он объединит все штаб-квартиры для поддержки некоммерческих организаций и волонтерства.

Об этом сообщает Смольный. Губернатор Александр Беглов посетил ресурсцентр «Штаб-квартира»

Центр объединяет представителей городских благотворительных организаций, создания проектов, обмена опытом между властью, бизнесом и городом.

Каждый год центром пользуются организации волонтёры. Это надо развивать, создав единый городской центр, отмечает губернатор. Это позволит расширить спектр возможных услуг.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 11 по 13 мая Александр Беглов подписал ряд правительственных постановлений. Среди них правовые акты о трудоустройстве безработных, формировании продовольственного фонда и поддержки малоимущих семей с детьми.