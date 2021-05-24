В Петербурге коронавирус за неделю унес 281 жизнь

В Петербурге коронавирус за неделю унес 281 жизнь
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Эпидемиологическая обстановка в городе оставляет желать лучшего.

В Санкт-Петербурге за прошедшую неделю от коронавируса скончались 281 человек. Об этом сегодня, 24 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что на 7,6% увеличилось количество госпитализированных взрослых пациентов, зараженных инфекцией, если сравнивать с показателями прошлой недели. Также выросло число людей, обратившихся за медицинской помощью. Врачи отмечают, что эпидемиологическая обстановка в городе все еще нестабильная и поэтому нужно, чтобы все, у кого нет медицинских противопоказаний, своевременно привились от коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам не будут платить за вакцинацию. Как отметил Дмитрий Лисовец, предоставлять скидки или денежные выплаты горожанам за прививку от коронавируса не планируют

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