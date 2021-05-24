Обнаружена неожиданная польза от репчатого лука

Эксперты пришли к мнению, что он помогает улучшить качество сна человека.

Эксперты рассказали, что в репчатом луке содержится множество полезных для здоровья микроэлементов и витаминов. Они отметили, что благодаря им человек становится здоровее. Также регулярное употребление лука позволяет улучшить зрение и даже нормализовать сон.

Эксперт рассказали, что в луке содержатся витамин А, а также С и Е. Они помогают коже быстрее восстанавливаться после повреждений. В луке в том числе есть вещества, которые могут быть полезны для глаз и ротовой полости. Врачи добавляют, что лук помогает укреплять кости человека – они становятся плотнее.

Таким образом, специалисты рекомендуют не отказываться от лука и есть его как можно чаще – это поможет укрепить иммунитет.

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