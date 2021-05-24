Обнаружена неожиданная польза от репчатого лука

Обнаружена неожиданная польза от репчатого лука
Репчатый лук крайне полезен. Фото: pixabay.com

Эксперты пришли к мнению, что он помогает улучшить качество сна человека.

Эксперты рассказали, что в репчатом луке содержится множество полезных для здоровья микроэлементов и витаминов. Они отметили, что благодаря им человек становится здоровее. Также регулярное употребление лука позволяет улучшить зрение и даже нормализовать сон.

Эксперт рассказали, что в луке содержатся витамин А, а также С и Е. Они помогают коже быстрее восстанавливаться после повреждений. В луке в том числе есть вещества, которые могут быть полезны для глаз и ротовой полости. Врачи добавляют, что лук помогает укреплять кости человека – они становятся плотнее.

Таким образом, специалисты рекомендуют не отказываться от лука и есть его как можно чаще – это поможет укрепить иммунитет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Китае эксперты рассказали, как выбрать лучшие бананы по форме фрукта. Эксперты считают, что бананы вполне могут быть как прямыми, так и изогнутыми.

польза репчатый лук эксперт


 

Новости партнеров
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Петербуржцы начали выбрасывать в урны припаркованные на тротуарах электросамокаты
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Попавший под пресс в ТРЦ «Галерея» мужчина умер в больнице
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Что известно о разбившемся на электросамокате солисте Мариинского театра
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Лихой ленинградец утонул в фонтане на глазах у друга и девушки
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Беглов рассказал об увеличении коечного фонда из-за пандемии коронавируса
В Петербурге задержали мошенников, которые обманывали льготников
Обнаружена неожиданная польза от репчатого лука
У подростков, привившихся от коронавируса в США, диагностируют проблемы с сердцем
В Репино юных ластоногих учат плавать в большом бассейне
В Петербурге закрасили потрет Бродского на Пестеля
В Мурино на дороге обнаружили труп с раскинутыми руками
Ефремов в колонии шьет антиковидные костюмы для медиков