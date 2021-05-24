В Выборгском районе в ДТП пострадал инспектор ДПС

В аварии пострадал один человек. Фото: Дорожный инспектор

В аварии пострадал один человек. Фото: Дорожный инспектор

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В Выборгском районе сегодня вечером, 24 мая, произошла авария, в результате которой пострадал инспектор ДПС. Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось на пересечении Большого Сампсониевского проспекта и улицы Фокина. Там по непонятной причине столкнулись внедорожник и автомобиль ДПС. В результате травмы получил инспектор, которому потребовалась госпитализация. Его состояние оценивается как средней тяжести.

На снимках заметно, что автомобили также повреждены, но не сильно. Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

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