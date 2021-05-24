Дмитрий Тарасов раскрыл пол третьего ребенка

Дмитрий Тарасов раскрыл пол третьего ребенка
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко. Фото: instagram.com/kostenko.94

Футболист обрадовался, ведь у него родится мальчик.

Бывший футболист Дмитрий Тарасов и его супруга Анастасия Костенко удивили поклонников новостью о том, что ждут третьего ребенка. Сегодня, 24 мая, пара раскрыла пол малыша, о чем пишет издание «СтарХит».

Тарасов и Костенко устроили вечеринку, на которой лопнули шарик, чтобы узнать, кто у них родится. Оказывается, спортсмен станет отцом мальчику, чему футболист оказался очень рад. Сейчас они с Костенко воспитывают двух девочек – Милану и Еву.

Напоминаем, что Тарасов был трижды женат. В первом браке у него родилась дочь Ангелина, второй, с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, распался, по официальной версии футболиста, как раз из-за отсутствия детей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Леди Гага призналась в беременности от насильника.

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